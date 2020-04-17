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​Зеленский: в Раде хотят провала "Слуги народа"

"Этот корабль под названием "Слуга народа", все зависит от него, не от погоды".

​Зеленский: в Раде хотят провала "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский считает, что в Верховной Раде многие хотят провала "Слуги народа".

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Все хотят, чтобы этот корабль затонул. [Все] в Верховной Раде", - заявил президент, партия которого имеет большинство в украинском парламенте.

"Вы сказали об идеальном шторме... Этот корабль под названием "Слуга народа", все зависит от него, не от погоды. С самого начала я предоставил возможность, чтобы это был очень крепкий корабль для этой команды на борту. И главная задача для этого корабля - просто идти вперед", - сказал он.

Зеленский считает, что до сих пор "Слуга народа" с этой задачей справлялась и приняла большое количество законов. По его мнению, это рекордное количество в истории парламента. "Хорошо это или не очень, оценят в будущем люди. Но я предоставил им возможность. Если они хотят идти вперед, даже когда такой шторм, они пойдут", - сказал он.

Зеленский также рассказал, что в "океане Верховной Рады очень много акул плавает", которые с ним как президентом договориться не могут и поэтому обращают внимание на депутатов из "Слуги народа".

Напомним, что в последнее время монобольшинство "Слуги народа" стало не очень эффективным. По данным КИУ, в марте было принято 25 законодательных актов и только за семь из них проголосовали 226 и больше "слуг".

Во время последних голосований "Слуге народа" пришлось опираться на поддержку то "Европейской солидарности", то ОПЗЖ.

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