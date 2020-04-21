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В Украине каждый пятый больной - медик, - Герасимов

"Как можно было их не защитить?"

В Украине каждый пятый больной - медик, - Герасимов
Фото: president.gov.ua

Динамика инфицирования среди медицинских работников угрожающая и свидетельствует о полной неготовности власти к эпидемии. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов.

«Посмотрите сейчас на ситуацию с коронавирусом. В общем карантин - это правильное решение. Вопрос в том, как он был организован - возможно было как-то по-другому делать. Но принципиально это правильное решение. Но что происходит с врачами? Они незащищенные. Посмотрите сейчас - на бигбордах, на телевидении, на радио реклама - «страна готова к коронавирусу», «страна его успешно преодолеет», - отметил Герасимов.

«Как она преодолеет, если например в Израиле доля больных врачей заболевших ко всем заболевшим всего 4 процента. В Италии - каждый двенадцатый. В Украине - каждый пятый. У нас на данный момент 5710 заболело. Из них 1074 - врачи. Как можно было посылать врачей выполнять профессиональный долг, выполнять клятву Гипокарата - как можно было их не защитить? Им не дали ничего. Я уже молчу о защитных костюмах. Я молчу о пульсоксиметрах. Молчу о ШВЛах. Но когда нет обычных масок и перчаток - это нонсенс», - отметил Артур Герасимов.

Он отметил, что снова, как это было в начале российской агрессии, волонтеры, меценаты и активисты вынуждены обеспечивать врачей необходимыми защитным снаряжением и оборудованием.

«И сегодня опять как в 14-м году волонтеры, меценаты поднялись и вместе все это делают», - отметил сопредседатель «Европейской Солидарности».

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