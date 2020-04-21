В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
​Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
​Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
ГлавнаяПолитика

Глава пресс-службы "Квартала 95" претендует на место в Нацсовете по телевидению

Ее сестра - депутат Верховной Рады.

Глава пресс-службы "Квартала 95" претендует на место в Нацсовете по телевидению
Фото: businesslife.today

Глава пресс-службы "Квартала 95" Татьяна Руденко претендует на место в Национальном совете по телевидению и радиовещанию.

Об этом свидетельствует ее декларация, обнародованная на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Издание "Детектор.Медиа" пишет, что Татьяна Руденко - сестра народного депутата Ольги Руденко, бывшего менеджера по маркетингу ООО "Квартал 95".

С июля 2019 года Татьяна Руденко стала владельцем интернет-издания "Йод.Медиа" вместо Ирины Победоносцевой, которая сейчас возглавляет директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины.

Согласно декларации Татьяны Руденко, за 2019 год она заработала 106 тысяч гривен зарплаты в студии “Квартал 95”, получила 20 тысяч гривен помощи по рождению ребенка, а корпоративные права iod.media купила за 500 тысяч гривен. Муж Руденко за прошлый год получил 46 тысяч гривен в компании "Гранд декор индастри". Также у семьи хранится около $150 тысяч наличными.

По подсчетам проекта "Декларации", активы семьи в 10 раз превышают доходы.

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по своей квоте и еще двух переназначил.

После этого одно освободившееся место получила бывшая сотрудница "1+1".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также