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​Зеленский назначил в Нацсовет по телевидению бывшую сотрудницу "1+1"

Должность получила Алена Ницко.

​Зеленский назначил в Нацсовет по телевидению бывшую сотрудницу "1+1"
Алена Ницко
Фото: censor.net.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Алену Ницко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"В соответствии с п.13 ч.1 ст.106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю назначить Ницко Елену Анатольевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

По данным "Интерфакса-Украина", Ницко до этого много лет работала директором по маркетингу в "Синема Сити", а также в отделе маркетинга и PR ТРК "Студия "1+1".

Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по своей квоте и еще двух переназначил.

В конце марта Нацсовет по вопросам ТВ и радио предложил телеканалам создать базу по обмену контентом на время карантина

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