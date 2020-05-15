Легендарная команда Формулы-1 под кредит, в размере треть миллиарда долл. заложила исторические болиды и базу

Фото: f1news.ru Производственная база "Макларен"

McLaren Group, куда входит одноименная автогоночная команда Формулы-1, планирует привлечь до £ 275 млн ($ 335 млн) инвестиций, заложив производственный комплекс в Уокинге и часть своей коллекции исторических болидов, включая чемпионские болиды Ники Лауды, Айртона Сенны, Мики Хаккинена и Льюиса Хэмилтона, сообщает Sky News.

Фото: news.sky.com

Такая необходимость появилась после того, как британское правительство отказало McLaren в ссуде, за которой руководство группы компаний обратилось, поскольку из-за пандемии резко упал спрос на спорткары, выпускаемые ее автомобилестроительным подразделением.

Кроме того, начало сезона в Формуле-1 задерживается на несколько месяцев, что неизбежно влечет снижение выплат от владельцев Серии из Liberty Media и только усугубляет финансовые проблемы.

"Как и многие другие британские компании, "Макларен" серьезно пострадала от текущей пандемии, и поэтому мы изучаем различные варианты финансирования, чтобы справиться с вынужденной паузой в бизнесе", - цитирует представителя McLaren Group издание.

Добавим, что в марте бахрейнский холдинг Mumtalakat, держатель контрольного пакета акций McLaren, уже инвестировал 300 млн. фунтов в качестве меры срочной поддержки группы компаний, которая дает работу примерно 4 тыс. человек, ведь большинство из них в настоящее время находится в вынужденном отпуске.

Финансовый консультант - JPMorgan рекомендует McLaren выпустить облигации, предложив их своим нынешним акционерам и инвесторам, с обязательством погасить их, как только доходы вернутся на нормальный уровень.

Добавим, что за свою историю выступления в "Королевских гонках" команда Макларен 12 раз выигрывала Кубок конструкторов и 8 раз ее гонщики брали титул в индивидуальном зачете.

По этим показателям McLaren уступает лишь "Феррари".