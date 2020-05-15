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Гранды итальянской Серии А отказываются возобновлять тренировки

В частности, такое решение приняли оба миланских и генуэзских клуба.

Гранды итальянской Серии А отказываются возобновлять тренировки
Фото: contra-ataque.it

Почти половина клубов Серии А отказываются приступать к тренировочному процессу, сообщает Football Iltalia.

В частности, "Милан", "Интер", "Наполи", "Фиорентина", "Кальяри", "Аталанта", "Верона", "Сампдория" и "Дженоа" выступают против составленного перед возобновлением сезона медицинского протокола, уточняет причину издание.

Клубы недовольны одним из пунктов этого документа, согласно которому они должны будут уйти на 15-дневный карантин при обнаружении коронавируса у футболиста или члена персонала.

Клубы настаивают, чтобы медицинский протокол был подобен тому, который утвержден в Бундеслиге, где в случае заражения коронавирусом на карантин отправляется только зараженный игрок/член персонала, а остальные футболисты проходят соответствующие тесты.

Чтобы достичь договоренности и обсудить возможные изменения в протоколе, руководство Серии А сегодня проведет встречу с представителями Федерации футбола Италии и Федерации итальянских спортивных медиков.

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