Главный тренер клуба Бундеслиги пропустит рестарт сезона из-за зубной пасты и крема для рук

Наставник "Аугсбурга" Хайко Херрлих нарушил правила карантина, установленные Немецкой футбольной лигой, и покинул на непродолжительное время отель, в котором разместилась команда перед рестартом сезона, сообщил официальный сайт Fuggerstädter.

В содеянном признался сам 48-летний лучший бомбардир Бундеслиги сезона-1994/95.

"Я сделал ошибку, покинув отель. Хоть я и следовал всем правилам гигиены, этого не изменишь. В этой ситуации я не смог показать себя образцом для моей команды и общества", - заявил Херрлих.

Херрлих покинул клубный отель, чтобы купить крем для рук и зубную пасту.

"Я должен быть последовательным и ответить за свою ошибку. Из-за этого я не буду проводить тренировку и не буду руководить командой в матче с "Вольфсбургом" в субботу", - цитирует экс-игрока Бундестим getfootballnewsgermany.com.

Сообщается, что в ближайшие несколько дней Херрлих будет протестирован. После двух отрицательных тестов ему разрешат вернуться к работе.

Напомним, уже завтра в 16:30 "Аугсбург" на родной "ВВК Арене" примет "Вольфсбург" в рамках 26-го тура Бундеслиги.