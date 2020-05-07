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Официально: матчи Бундеслиги возобновятся 16 мая

Пятничный поединок решили в рестартовом туре не проводить.

Официально: матчи Бундеслиги возобновятся 16 мая

Сегодня посредством видеосвязи состоялось внеочередное общее собрание Немецкой футбольной лиги (DFL) с клубами Бундеслиги и Бундеслиги-2, по итогам которого прошла пресс-конференция с участием президента DFL Кристиана Зайферта, сообщает пресс-служба DFL.

В частности, футбольный функционер заявил, что матчи чемпионата Германии возобновятся в субботу, 16 мая.

При этом в первом туре после выхода из карантина традиционный пятничный матч решили не проводить.

Стал известен также календарь тура. Он начнется 5-ю матчами в 16:30 по киевскому времени, и продолжится единственным выносным в субботу поединком, который начнется в 18:30.

Три матча пройдут на следующий день и начнутся в 16:30, 19:00 и 21:30.

Суббота 16 мая

16:30

  • "Боруссия" Д - "Шальке"
  • "Лейпциг" - "Фрайбург"
  • "Хоффенхайм" - "Герта"
  • "Фортуна" - "Падерборн"
  • "Аугсбург" - "Вольфсбург"

18:30

  • "Айнтрахт" - "Боруссия" М

Воскресенье 17 мая

16:30

  • "Кельн" - "Майнц"

19:00

  • "Унион" - "Бавария"

21:30

  • "Вердер" - "Байер"
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