Официально: матчи Бундеслиги возобновятся 16 мая

Сегодня посредством видеосвязи состоялось внеочередное общее собрание Немецкой футбольной лиги (DFL) с клубами Бундеслиги и Бундеслиги-2, по итогам которого прошла пресс-конференция с участием президента DFL Кристиана Зайферта, сообщает пресс-служба DFL.
В частности, футбольный функционер заявил, что матчи чемпионата Германии возобновятся в субботу, 16 мая.
При этом в первом туре после выхода из карантина традиционный пятничный матч решили не проводить.
Стал известен также календарь тура. Он начнется 5-ю матчами в 16:30 по киевскому времени, и продолжится единственным выносным в субботу поединком, который начнется в 18:30.
Три матча пройдут на следующий день и начнутся в 16:30, 19:00 и 21:30.
Суббота 16 мая
16:30
- "Боруссия" Д - "Шальке"
- "Лейпциг" - "Фрайбург"
- "Хоффенхайм" - "Герта"
- "Фортуна" - "Падерборн"
- "Аугсбург" - "Вольфсбург"
18:30
- "Айнтрахт" - "Боруссия" М
Воскресенье 17 мая
16:30
- "Кельн" - "Майнц"
19:00
- "Унион" - "Бавария"
21:30
- "Вердер" - "Байер"