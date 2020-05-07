Официально: матчи Бундеслиги возобновятся 16 мая

Пятничный поединок решили в рестартовом туре не проводить.

Сегодня посредством видеосвязи состоялось внеочередное общее собрание Немецкой футбольной лиги (DFL) с клубами Бундеслиги и Бундеслиги-2, по итогам которого прошла пресс-конференция с участием президента DFL Кристиана Зайферта, сообщает пресс-служба DFL.

В частности, футбольный функционер заявил, что матчи чемпионата Германии возобновятся в субботу, 16 мая.

При этом в первом туре после выхода из карантина традиционный пятничный матч решили не проводить.

Стал известен также календарь тура. Он начнется 5-ю матчами в 16:30 по киевскому времени, и продолжится единственным выносным в субботу поединком, который начнется в 18:30.

Три матча пройдут на следующий день и начнутся в 16:30, 19:00 и 21:30.

Суббота 16 мая

16:30

"Боруссия" Д - "Шальке"

"Лейпциг" - "Фрайбург"

"Хоффенхайм" - "Герта"

"Фортуна" - "Падерборн"

"Аугсбург" - "Вольфсбург"

18:30

"Айнтрахт" - "Боруссия" М

Воскресенье 17 мая

16:30

"Кельн" - "Майнц"

19:00

"Унион" - "Бавария"

21:30