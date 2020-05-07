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Холифилд назвал условие проведения третьего поединка с Тайсоном

Перед хорошим гонораром Эвандер не устоит.

Холифилд назвал условие проведения третьего поединка с Тайсоном
Легендарные "старички" - Эвандер Холифилд (слева) и Майк Тайсон
Фото: The Ring

57-летний американский бывший абсолютный чемпион в хэвивейте Эвандер Холифилд, который объявил о своем возвращении в бокс, высказался о возможном поединке против своего соотечественника, также экс-абсолютного чемпиона в той же весовой категории 53-летнего Майка Тайсона.

"Я готов драться с Тайсоном. Но мне должны предложить крупную сумму денег. Ведь я вышел бы на бой с человеком, не зная, что он будет делать", - цитирует Эвандера Forbes.

"Я готовился к своему возвращению. Я могу выйти на бой против любого соперника старше 50 лет. Если вам больше 50 лет, вы не сможете меня победить.

Все зависит от того, сколько денег мне бы предложили за реванш с Майком", - добавил Холифилд.

По данным того же Forbes, за свою 26-летнюю боксерскую карьеру Холифилд заработал более 200 млн долл., включая 30 млн долл. за первый бой против Тайсона, который состоялся в ноябре 1996 года и завершился победой Эвандера в 11-м раунде техническим нокаутом.

Матч-реванш, который состоялся через год, принес Холифилду еще 35 млн долл., однако за такой гонорар Эвандеру пришлось лишиться в том бою части уха. 

А тем временем Холифилд серъезно готовится к своему возвращению в ринг.

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