Одна из сильнейших украинских легкоатлеток застряла на карантине в Африке

Двукратная чемпионка Европейских игр-2019 и неоднократная призерша чемпионатов Европы, специализирующаяся в беге на 800 метров, Ольга Ляховая имеет сложности с возвращением на Родину – украинка находится в Кении.

"В Кению я ехала на обычный тренировочный сбор, который проходит в высокогорном городе Итен. Приехала сюда 7 марта, до начала глобальной пандемии. В это время еще только в Китае были серьезные проблемы. В Европе и Африке практически вируса не было", - цитирует Ляховую Tribuna.com.

"Сбор должен был закончиться 4 апреля. Но в конце марта закрыли свои границы Кения, а потом и Украина. Уже невозможно было вылететь из страны. Поэтому мой сбор все еще длится, а границы в Кении все еще закрыты до этого времени".

По словам легкоатлетки, в Африке она будет находиться до лета.

"Не знаю, когда попаду домой. На данный момент у меня есть обратный билет на 31 мая. Но постоянно ходят слухи, что локдаун в Кении хотят продлить до середины июня", - прогнозирует неутешительные новости Ольга.

Ранее Ляховая резко высказалась о трансгендерных спортсменках.