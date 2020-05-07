Ломаченко и Усик преодолевают новые вершины в чистилище, сказано в заявлении.

Двукратный Олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), также как и олимпийский чемпион-2012, бывший абсолютный чемпион в крузервейте Александр Усик попали в базу данных "Миротворца", сообщается на официальном сайте этой неправительственной организации.

"Повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России (страна-агрессор) РПЦ, они стали на сторону предателей Украины", - сказано в заявлении официального сайта Миротворца.

Фото: миротворец

Фото: миротворец

Напомним, Усик и Ломаченко снялись в российском документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". В нем они рассказывали о том, что украинцы и россияне "один народ".