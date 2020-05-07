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УЕФА провел встречу с руководством клубов, на которой обсудили календарь еврокубков текущего сезона

Рестарт еврокубков наметили на 7 августа.

УЕФА провел встречу с руководством клубов, на которой обсудили календарь еврокубков текущего сезона
Фото: EPA/UPG

Накануне в УЕФА состоялась неофициальная видеоконференция с участием президентов многих ведущих клубов, на которой руководителями европейского футбола в очередной раз было подтверждено намерение доиграть еврокубки сезона-2019/20, сообщает RMC Sport.

При этом в УЕФА на этой встрече напомнили, что национальные чемпионаты, которые могут быть возобновлены, должны завершиться до конца июля, чтобы рестарт Лиги Чемпионов и Лиги Европы состоялся в августе.

Кроме того, согласно нескольким источникам, близким к УЕФА, также обсуждался предварительный календарь матчей еврокубков.

В частности, УЕФА запланировал ответный матч 1/8 финала ЛЧ между "Ювентусом" и "Лионом" на 8 августа в Турине (первый поединок закончился в пользу французской команды - 1:0). Это будет возможно, конечно, если ситуация с пандемией позволит играть в футбол.

Четвертьфинальные матчи запланированы на период с 10 по 15 августа.

Сейчас слишком рано говорить о конечном формате соревнования, в частности, нет определенности из скольких матчей будет состоять противостояние – из одного матча на нейтральном поле или предусмотрены классические двухраундовые поединки.

Предлагаемый вариант календаря еврокубков:

Лига Чемпионов:

  • 1/8 финала: 7–8 августа
  • 1/4 финала: 11–12 и 14–15 августа
  • 1/2 финала: 18–19 и 21–22 августа
  • Финал: 29 августа (Стамбул, Турция)

Лига Европы:

  • 1/8 финала: 2–3 и 6 августа
  • 1/4 финала: 10 и 13 августа
  • 1/2 финала: 17 и 20 августа
  • Финал: 26 или 27 августа (Гданьск, Польша)
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