Пепе Боне идет только 17-й год.

В группе Е Лиги Европы в рамках третьего тура "Ренн" принимал румынский ЧФР "Клуж" и уступил 0:1.

Матч изобиловал потрясениями.

Всё началось с удаления на 5-й минуте голкипера хозяев Эдуара Менди, прервавшего борцовским приемом опасный прорыв румынского нападающего.

Отметим, что французский клуб понес двойное наказание – заменивший Эдуара в воротах Пепе Боне не сумел отразить удар Чиприяна Дяка со штрафного удара - 0:1.

Добавим, что Боне стал самым юным голкипером в истории Лиги Европы. На момент матча Пепе исполнилось 16 лет и 254 дня.

Также, для Боне данный поединок стал дебютным в футболке "Ренна".

Что касается хода поединка, то на 46-й минуте французский клуб остался и вовсе вдевятером – красную карточку увидел перед собой Эдуарду Камавинга.

На 82-й минуте рефери показал еще одну красную карточку, на этот раз игроку "Клужа" Матео Сушичу.

После проигрыша румынам "Ренн" продолжает замыкать групповой квартет, набрав всего 1 очко.

"Клуж" преследует лидера – шотландский "Селтик", команды разделяет 1 очко.

Обзор матча "Ренн" - "Клуж" - на официальном сайте УЕФА.