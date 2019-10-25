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Команда украинца Реброва победила в Лиге Европы ЦСКА в Москве

"Ференцварош" оказался сильнее армейцев.

Команда украинца Реброва победила в Лиге Европы ЦСКА в Москве

В рамках третьего тура Лиги Европы в Москве ЦСКА принимал венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.

Матч на "ВЭБ-Арена" завершился минимальной победой гостей – единственный гол в поединке за 4 минуты до окончания встречи забил Роланд Варга.

"Ференцварош" с четырьмя очками продолжает занимать 3-е место в группе Н.

В свою очередь, армейцы потерпели третье поражение подряд.

А возглавляет квартет испанский "Эспаньол", который набрал 7 очков.

На очко меньше – у "Лудогорца".

Обзор матча ЦСКА - "Ференцварош" - на официальном сайте УЕФА.

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