В рамках третьего тура Лиги Европы в Москве ЦСКА принимал венгерский "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.
Матч на "ВЭБ-Арена" завершился минимальной победой гостей – единственный гол в поединке за 4 минуты до окончания встречи забил Роланд Варга.
"Ференцварош" с четырьмя очками продолжает занимать 3-е место в группе Н.
В свою очередь, армейцы потерпели третье поражение подряд.
А возглавляет квартет испанский "Эспаньол", который набрал 7 очков.
На очко меньше – у "Лудогорца".
Обзор матча ЦСКА - "Ференцварош" - на официальном сайте УЕФА.