АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
АМКУ одобрил продажу мобильного оператора Vodafone Ukraine азербайджанцам
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
В пригороде Киева похитили младенца, полиция нашла его за несколько часов (обновлено)
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева, один из них - ветеран Иловайска Виктор Дектярев "Сенсей"
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Не дышите глубже или Кто виноват, что страна в дыму
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в телешоу российских пропагандистов
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
Возле Лондона нашли грузовик с 39 трупами (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
​Автор законов о новых правилах для малого бизнеса связана с фирмой, разрабатывающей ПО для кассовых аппаратов, - Южанина
ГлавнаяСпорт

Сборная Украины поднялась на 3 позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Подопечные Андрея Шевченко оккупировали 22-ю строчку.

Сборная Украины поднялась на 3 позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Украины
Фото: facebook.com/fcdynamoua

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины поднялась на три позиции и теперь занимает 22-е место.

Самый значительный восходящий тренд продемонстрировала сборная России, которая поднялась сразу на 5 позиций и занимает 37-е место.

Рейтинг по-прежнему возглавляет Бельгия. В тройке - сборные Франции и Бразилии.

Соперник украинцев по отбору Евро-2020 - сборная Португалии опустилась на шестое место, пропустив вперед Уругвай. Сербия идет 33-й, Люксембург - 96-м, а Литва - 132-й.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко, за тур до окончания группового этапа Евро-2020, уже обеспечили себе первое место в группе B.

Следующий матч наша национальная команда сыграет 17 ноября против Сербии.

Рейтинг ФИФА:

  1. Бельгия – 1755 очков
  2. Франция - 1726
  3. Бразилия - 1715
  4. Англия - 1651
  5. Уругвай - 1642
  6. Португалия - 1632
  7. Хорватия - 1631
  8. Испания - 1625
  9. Аргентина - 1617
  10. Колумбия - 1615

  • 22 УКРАИНА - 1536
  • 33 Сербия - 1485
  • 96 Люксембург - 1248
  • 132 Литва - 1086
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также