Сборная Украины до 5 утра с алкоголем праздновала свой выход на Евро-2020, - советник главного тренера

Фото: УАФ Сборная Украины

Национальная команда Украины в рамках предпоследнего тура отборочного турнира Евро-2020 обыграла сборную Португалии (2:1) и обеспечила себе первое место в группе.

Советник главного тренера сборной Андрея Шевченко по медийным вопросам Николай Васильков в интервью Еxpres.online рассказал, как игроки вместе с наставниками и персоналом отмечали выход на чемпионат Европы.

"Мы праздновали выход на Евро до пяти утра. В раздевалке администратор сборной откупорил большую бутылку шампанского, брызгами намочил футболистов и тренеров! Около часа ночи команда продолжила празднование в ресторане отеля, в котором остановилась. Конечно, тренеры позволили футболистов выпить спиртное. На столах было пиво, вино. Первым тост сказал Андрей Шевченко, поблагодарил команду за проделанную работу. Затем теплые слова мы услышали от Андрея Пятова, Евгения Коноплянки, Руслана Малиновского", - отметил Васильков.

"Ребята вспомнили трудные времена, которые им пришлось пережить, бешеную критику, которая звучала в их адрес в начале сотрудничества с Андреем Шевченко. На праздновании футболисты были, как никогда, возвышенные, братались между собой. Была очень домашняя атмосфера, так, как будто за столом праздновала большая семья", - добавил советник главного тренера.

Напомним, в заключительном матче отборочного турнира подопечные Шевченко сыграют на выезде со сборной Сербии.

Матч состоится 17 ноября.