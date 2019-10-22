Стали известны все номинанты "Золотого мяча-2019"

На манеже – не всё те же.

Авторитетное французское издание France Football на своем официальном сайте опубликовало тридцатку номинантов, которые будут претендовать на "Золотой мяч" нынешнего года.

Фото: francefootball.fr

Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал) Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Аргентина) Френки де Йонг (Аякс / Барселона, Нидерланды) Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур, Франция) Душан Тадич (Аякс, Сербия) Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль, Англия) Донни Ван де Бэк (Аякс, Нидерланды) Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, Габон) Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Германия) Криштану Роналду (Ювентус, Португалия) Алиссон (Ливерпуль, Бразилия) Маттейс де Лигт (Ювентус/Аякс, Нидерланды) Карим Бензема (Реал, Франция) Джоржиньо Вейналдум (Ливерпуль, Ниерланды) Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды) Бернарду Силва (МанСити, Португалия) Хен Мин Сон (Тоттенхэм, Южная Корея) Роберт Левандовски (Бавария, Польша) Роберто Фирмино (Ливерпуль, Бразилия) Лионель Месси (Барселона, Аргентина) Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир) Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия) Калиду Кулибали (Наполи, Сенегал) Антуан Гризманн (Барселона, Франция) Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) Эден Азар (Челси, Бельгия) Маркиньос (ПСЖ, Бразилия) Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия) Жоау Фелиш (Бенфика/Атлетико, Португалия)

Больше всего представителей в топ-30 делегировал победитель последнего розыгрыша Лиги Чемпионов – "Ливерпуль" - 7.

На 2 представителя меньше у "Манчестер Сити".

4 футболиста представляют "Барселону" и "Аякс".

По 2 – "Тоттенхэм", ПСЖ и "Ювентус".

И по одному – "Арсенал", "Реал", "Бавария", "Наполи", "Челси", "Бенфика" и "Атлетико".

По нациям больше всего в списке номинантов голландцев – 5.

В списке также 4 француза.

По 3 представителя Португалии и Бразилии.

2 представляют Англию, Сенегал и Бельгию.

И по одному представителю делегировали Аргентина, Сербия, Габон, Германия, Южная Корея, Польша, Аргентина, Алжир и Египет.

Отметим, что обладатель "Золотого Мяча"-2018, хорват Лука Модрич, представляющий "Реал", не вошел в список номинантов. Это впервые за 26 лет, когда победитель предыдущего "розыгрыша" не попал даже в список топ-30.