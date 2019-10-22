Стали известны все номинанты "Золотого мяча-2019"

Авторитетное французское издание France Football на своем официальном сайте опубликовало тридцатку номинантов, которые будут претендовать на "Золотой мяч" нынешнего года.
- Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал)
- Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Аргентина)
- Френки де Йонг (Аякс / Барселона, Нидерланды)
- Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур, Франция)
- Душан Тадич (Аякс, Сербия)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль, Англия)
- Донни Ван де Бэк (Аякс, Нидерланды)
- Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, Габон)
- Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, Германия)
- Криштану Роналду (Ювентус, Португалия)
- Алиссон (Ливерпуль, Бразилия)
- Маттейс де Лигт (Ювентус/Аякс, Нидерланды)
- Карим Бензема (Реал, Франция)
- Джоржиньо Вейналдум (Ливерпуль, Ниерланды)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
- Бернарду Силва (МанСити, Португалия)
- Хен Мин Сон (Тоттенхэм, Южная Корея)
- Роберт Левандовски (Бавария, Польша)
- Роберто Фирмино (Ливерпуль, Бразилия)
- Лионель Месси (Барселона, Аргентина)
- Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)
- Калиду Кулибали (Наполи, Сенегал)
- Антуан Гризманн (Барселона, Франция)
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
- Эден Азар (Челси, Бельгия)
- Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия)
- Жоау Фелиш (Бенфика/Атлетико, Португалия)
Больше всего представителей в топ-30 делегировал победитель последнего розыгрыша Лиги Чемпионов – "Ливерпуль" - 7.
На 2 представителя меньше у "Манчестер Сити".
4 футболиста представляют "Барселону" и "Аякс".
По 2 – "Тоттенхэм", ПСЖ и "Ювентус".
И по одному – "Арсенал", "Реал", "Бавария", "Наполи", "Челси", "Бенфика" и "Атлетико".
По нациям больше всего в списке номинантов голландцев – 5.
В списке также 4 француза.
По 3 представителя Португалии и Бразилии.
2 представляют Англию, Сенегал и Бельгию.
И по одному представителю делегировали Аргентина, Сербия, Габон, Германия, Южная Корея, Польша, Аргентина, Алжир и Египет.
Отметим, что обладатель "Золотого Мяча"-2018, хорват Лука Модрич, представляющий "Реал", не вошел в список номинантов. Это впервые за 26 лет, когда победитель предыдущего "розыгрыша" не попал даже в список топ-30.