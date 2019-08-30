Ответный поединок стадии плей-офф Лиги Европы между "Ференцварошем" и литовской "Судувой" сложился очень непросто для венгерского клуба.

К 11-й минуте команда Сергея Реброва проигрывала дома 0:1, что с учетом результата первого поединка (0:0), явно уменьшало шансы "Ференцвароша" пройти в групповой этап турнира.

Первый тайм все же хозяева выиграли 2:1, однако гол гостей на 64-й минуте вновь поставил дружину украинского специалиста в трудное положение, из которого она с честью вышла.

Голы на 66-й и 90+6 минуте (с пенальти) позволили "Ференцварошу" не только выиграть матч 4:2, но и впервые за 15 лет клуба завоевать путевку в групповой этап еврокубков.

В последний раз Fradi выступали в групповом этапе еврокубка еще в сезоне-2004/05. Тогда венгерская команда заняла последнее место в группе Кубка УЕФА, выступая с "Фейеноордом", "Шальке", "Базелем" и "Хартсом".