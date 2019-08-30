"Манчестер Юнайтед" будет платить своему игроку 300 тыс. фунтов в неделю, чтобы он играл за "Интер", - СМИ

Сага с трансфером форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса завершена, по крайней мере, на этот сезон.
Чилиец на правах аренды перешел в "Интер", сообщается на официальный Twitter миланского клуба.
🛑 | FERMI TUTTI— Inter (@Inter) 29 августа 2019 г.
🥂 @Alexis_Sanchez è nerazzurro! 🇨🇱⚫🔵
👉🏻 https://t.co/Q2SYR3KIOY #WelcomeAlexis #NotForEveryone #FCIM pic.twitter.com/PROynIgWqL
В итоге, по утверждению источников, "красные дьяволы" взяли на себя большую часть оклада Санчеса – 300 тыс. фунтов.
В прошлом сезоне 30-летний Санчес провел 27 матчей за "МанЮнайтед", отметившись лишь двумя голами и 3 результативными передачами.
Добавим, что чилиец в Интере воссоединился со своим бывшим партнером по МЮ – бельгийцем Ромелу Лукаку, за которого Nerazzurri заплатили порядка 80 млн евро.
В первом матче нового сезона "Интер" дома обыграл "Лечче" (4:0). Следующий поединок команда Антонио Конте проведет 1 сентября на выезде против "Кальяри".