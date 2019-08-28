Ибрагимович предложил свои услуги "Манчестер Юнайтед"

37-летний шведский форвард клуба МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович готов спустя 17 месяцев вновь надеть футболку "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

"Даже сейчас я мог бы спокойно играть в Премьер-Лиге. Поэтому если я буду нужен МЮ, пожалуйста, я здесь", - цитирует форварда издание.

Добавим, что в настоящий момент "красные дьяволы" из-за травмы Антони Марсиаля и неопределенности с дальнейшей карьерой Алексиса Санчеса испытывают определенные проблемы в атаке.

Отметим, что в 22 матчах чемпионата МЛС Ибрагимович забил столько же голов, а в последних трех поединках кряду он делал дубли.

Всего в составе американской команды форвард провел 49 матчей, в которых забил 46 голов.

"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает четвертое место в Западной конференции, имея в своем активе 42 очка.

Напомним, Златан стал номинантом вирусного челленджа по открыванию бутылки ногой.