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Сага с трансфером Коноплянки получила новый поворот

Украинец может оказаться в Серии А.

Сага с трансфером Коноплянки получила новый поворот
Евгений Коноплянка
Фото: fanatik.com.tr

Трансфер хавбека "Шальке-04" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" завис в воздухе после того, как стамбульский клуб подписал на позицию украинца Джордж-Кевина Н'Куду из "Тоттенхэма".

Однако неожиданно в услугах игрока сборной Украины заинтересовалась "Сампдория", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, президент генуэзского клуба Массимо Ферреро вчера лично контактировал с Коноплянкой, чтобы обсудить финансовые детали сделки и возможный трансфер этим летом.

При этом главным препятствием перехода Евгения в клуб Серии А может стать высокие запросы украинца по зарплате.

Напомним, трансферное окно в Европе закрывается в конце текущей недели.

В прошлом сезоне "Сампдория" закончила чемпионат на 9-м месте.

В стартовавшем на прошлой недели розыгрыше Серии А генуэзцы крупно проиграли на своем поле "Лацио" 0:3.

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