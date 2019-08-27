Федерер на US Open установил рекорд ATP

Роджер Федерер вышел во второй круг мейджора.

Фото: EPA/UPG Роджер Федерер

В первом туре US Open-2019 третья ракетка мира Роджер Федерер затратил 2 часа и 32 минуты на победу над индийским теннисистом Сумита Нагалом - 4:6, 6:1, 6:2, 6:4.

Эта победа позволила швейцарцу квалифицироваться на Итоговый чемпионат АТР, который состоится в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Это будет 17-е участие 38-летнего Федерера в этом турнире, что является рекордным показателем Тура.

Федерер является шестикратным победителем Итогового чемпионата. Также на этот турнир квалифицировались первая и вторая ракетки - серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, соответственно.

Добавим, что во втором раунде US Open Роджер будет сражаться с боснийцем Дамиром Джумухуром.