Федерер на US Open установил рекорд ATP

Эта победа позволила швейцарцу квалифицироваться на Итоговый чемпионат АТР, который состоится в Лондоне с 10 по 17 ноября.
Это будет 17-е участие 38-летнего Федерера в этом турнире, что является рекордным показателем Тура.
Федерер является шестикратным победителем Итогового чемпионата. Также на этот турнир квалифицировались первая и вторая ракетки - серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, соответственно.
Добавим, что во втором раунде US Open Роджер будет сражаться с боснийцем Дамиром Джумухуром.