Фанаты "Манчестер Юнайтед" сделали граффити на информационном щите перед въездом на тренировочную базу команды в Каррингтоне.

Фото: Marca

Надпись на биллборде, которая гласит, что игроки МЮ не должны останавливаться и раздавать автографы фанатам, была покрыта призывом Pogba Out - Погба, уходи, информирует Marca.

Болельщики 20-кратных чемпионов Англии недовольны постоянными разговорами одного из лидеров команды сменить клуб.

Масла в огонь подлил и эпизод с не забитым Погба пенальти в матче 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона". Напомним, на 68-й минуте при счете 1:1 француз силой отобрал у штатного пенальтиста Маркуса Рэшфорда права на пробитие назначенного арбитром Джонатаном Моссом 11-метрового в ворота "волков".

Однако, Погба тот пенальти не забил, и "красные дьяволы" потеряли в Вулверхэмптоне 2 очка.

После матча Поль подвергся расистским оскорблениям.