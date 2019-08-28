Фанаты "Манчестер Юнайтед" сделали граффити на информационном щите перед въездом на тренировочную базу команды в Каррингтоне.
Болельщики 20-кратных чемпионов Англии недовольны постоянными разговорами одного из лидеров команды сменить клуб.
Масла в огонь подлил и эпизод с не забитым Погба пенальти в матче 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона". Напомним, на 68-й минуте при счете 1:1 француз силой отобрал у штатного пенальтиста Маркуса Рэшфорда права на пробитие назначенного арбитром Джонатаном Моссом 11-метрового в ворота "волков".
Однако, Погба тот пенальти не забил, и "красные дьяволы" потеряли в Вулверхэмптоне 2 очка.
После матча Поль подвергся расистским оскорблениям.