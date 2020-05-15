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Турецкий футбол накрывает вторая волна кризиса: "Галатасарай" приостановил тренировки из-за положительных тестов на COVID-19

Рестарт сезона намечен на 12 июня.

Турецкий футбол накрывает вторая волна кризиса: "Галатасарай" приостановил тренировки из-за положительных тестов на COVID-19
Фото: Галатасарай

"Галатасарай" сообщил о приостановке тренировочного процесса на 6 дней, сообщается на официальном сайте "львов".

Причиной принятия такого решения послужили положительные результаты тестов на COVID-19 у клубных сотрудников, уточняет пресс-служба.

При этом не отмечается, кто конкретно заразился коронавирусом.

На следующей неделе будет проведено повторное тестирование, в случае отрицательных результатов футболисты вернутся к тренировкам, указано в коммюнике.

Напомним, в марте коронавирусом переболел главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим. 66-летний наставник неделю пробыл в больнице, после чего 14 дней находился на карантине.

Добавим, что вчера другой стамбульский гранд - "Бешикташ" объявил, что президент клуба Ахмет Нур Чеби и 8 игрока заразились коронавирусом.

Чемпионат Турции планируют возобновить 12 июня. До конца сезона осталось сыграть 8 туров.

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