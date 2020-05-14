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За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19

Всего заболели 16 847 человек, 4143 пациента выздоровели.

За сутки в Украине зафиксировано 422 новых случая COVID-19
Фото: EPA/UPG

По состоянию на утро 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая", - говорится в сообщении.

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 654 случая;
  • Волынская область - 535 случаев;
  • Днепропетровская область - 781 случай;
  • Донецкая область - 117 случаев;
  • Житомирская область - 533 случая;
  • Закарпатская область - 791 случай;
  • Запорожская область - 347 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1166 случаев;
  • Кировоградская область - 432 случая;
  • Киев - 2012 случаев;
  • Киевская область - 1067 случаев;
  • Львовская область - 904 случая;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 228 случаев;
  • Одесская область - 693 случая;
  • Полтавская область - 257 случаев;
  • Ровенская область - 1062 случая;
  • Сумская область - 158 случаев;
  • Тернопольская область - 1033 случая;
  • Харьковская область - 713 случаев;
  • Херсонская область - 165 случаев;
  • Хмельницкая область - 209 случаев;
  • Черновицкая область - 2516 случаев;
  • Черкасская область - 348 случаев;
  • Черниговская область - 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая 2020 в Центр поступило 1263 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 42590 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 14 мая в мире - 4 347 921 случаев инфицирования COVID-19. 297 220 человек скончались.

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