Выбор стоматологического оборудования и его виды

Главный принцип качественной стоматологии – это создание комфортных условий лечения для врача и для пациентов. Соответствовать высоким стандартам современной стоматологии помогает инновационное стоматологическое оборудование. Ведущие производители разрабатывают и поставляют на рынок продукцию нового поколения, благодаря которой стало возможно решение самых сложных задач в стоматологии.
Выбор стоматологического оборудования – ключевой шаг в оснащении современной стоматологической клиники. На этом этапе вы не просто покупаете технику для стоматологии, а определяете уровень качества услуг для своих пациентов.
H2 По каким критериям делать выбор стоматологического оборудования?
Прежде, чем отправляться за покупками, нужно обозначить основные правила своего выбора:
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Определить круг задач, которые будет решать врач (хирург, терапевт, ортодонт). С учетом этих задач, обозначить, какое оборудование потребуется.
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Составив список, подробно изучить существующие предложения по каждому наименованию – изучить характеристики, технические и функциональные возможности, отзывы опытных коллег.
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Определившись с производителем и моделью, найти надежного поставщика.
Как выбрать поставщика оборудования для стоматологии? Ориентируйтесь на ассортимент. Ваш поставщик –
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профи в вопросах стоматологии;
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предлагает товар известных производителей;
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предоставляет большой выбор товаров в каждой группе;
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может предоставить сертификат и гарантию от производителя;
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не завышает цены (так работают поставщики, которые являются партнерами крупных компаний-производителей).
Пример оптимального соотношения цены и качества инновационного оборудования для стоматологических клиник – интернет-магазин для стоматологов Amel Dental Store, который ориентируется в первую очередь на качественный продукт для современной стоматологии.
H2 Виды стоматологического оборудования
Обязательный минимум для любого кабинета стоматолога:
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удобная мебель – максимально компактная и эргономичная;
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функциональная стоматологическая установка – здесь важно все: качество материалов, электронная начинка, программное обеспечение, система охлаждения и масса других нюансов;
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диагностическое оборудование – цифровой рентген аппарат, дентальный томограф;
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аппараты для внедрения новых методов профессиональной гигиены, отбеливания;
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полимеризационные лампы;
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аппараты для стерилизации инструмента (автоклавы);
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наконечники для стоматологической установки.
На рынке представлен также огромный выбор технических новинок для качественного протезирования, обезболивания, лечения. Опытные специалисты рекомендуют новичкам покупать оборудование, которое по своим возможностям превосходит ваш профессиональный и практический опыт врача, чтобы развивать и совершенствовать свои навыки, повышать качество услуг для своих пациентов.