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Выбор стоматологического оборудования и его виды

Выбор стоматологического оборудования и его виды
Фото: uml.edu.ua

Главный принцип качественной стоматологии – это создание комфортных условий лечения для врача и для пациентов. Соответствовать высоким стандартам современной стоматологии помогает инновационное стоматологическое оборудование. Ведущие производители разрабатывают и поставляют на рынок продукцию нового поколения, благодаря которой стало возможно решение самых сложных задач в стоматологии.

Выбор стоматологического оборудования – ключевой шаг в оснащении современной стоматологической клиники. На этом этапе вы не просто покупаете технику для стоматологии, а определяете уровень качества услуг для своих пациентов.

H2 По каким критериям делать выбор стоматологического оборудования?

Прежде, чем отправляться за покупками, нужно обозначить основные правила своего выбора:

  1. Определить круг задач, которые будет решать врач (хирург, терапевт, ортодонт). С учетом этих задач, обозначить, какое оборудование потребуется. 

  2. Составив список, подробно изучить существующие предложения по каждому наименованию – изучить характеристики, технические и функциональные возможности, отзывы опытных коллег.

  3. Определившись с производителем и моделью, найти надежного поставщика. 

Как выбрать поставщика оборудования для стоматологии? Ориентируйтесь на ассортимент. Ваш поставщик – 

  • профи в вопросах стоматологии;

  • предлагает товар известных производителей;

  • предоставляет большой выбор товаров в каждой группе;

  • может предоставить сертификат и гарантию от производителя;

  • не завышает цены (так работают поставщики, которые являются партнерами крупных компаний-производителей).

Пример оптимального соотношения цены и качества инновационного оборудования для стоматологических клиник – интернет-магазин для стоматологов Amel Dental Store, который ориентируется в первую очередь на качественный продукт для современной стоматологии.

H2 Виды стоматологического оборудования

Обязательный минимум для любого кабинета стоматолога:

  • удобная мебель – максимально компактная и эргономичная;

  • функциональная стоматологическая установка – здесь важно все: качество материалов, электронная начинка, программное обеспечение, система охлаждения и масса других нюансов;

  • диагностическое оборудование – цифровой рентген аппарат, дентальный томограф;

  • аппараты для внедрения новых методов профессиональной гигиены, отбеливания;

  • полимеризационные лампы;

  • аппараты для стерилизации инструмента (автоклавы);

  • наконечники для стоматологической установки.

На рынке представлен также огромный выбор технических новинок для качественного протезирования, обезболивания, лечения. Опытные специалисты рекомендуют новичкам покупать оборудование, которое по своим возможностям превосходит ваш профессиональный и практический опыт врача, чтобы развивать и совершенствовать свои навыки, повышать качество услуг для своих пациентов.

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