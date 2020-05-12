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В Офисе президента объяснили задержку надбавок врачам юридической коллизией

Выплат тройных зарплат не будет, пока учреждения здравоохранения не заключат договор с НСЗУ. 

В Офисе президента объяснили задержку надбавок врачам юридической коллизией
Фото: facebook/Тернопільська обласна державна адміністрація

Задержка выплат в размере 300% оклада врачей, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, связана с юридической коллизией законодательства. 

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по результатам селекторного совещания Владимира Зеленского с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой ОПУ Андреем Ермаком, министром здравоохранения Максимом Степановым и главами ОГА.

В ОПУ объяснили, что многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно с которой надбавки начислялись за почасовую работу. 

"Выплаты за апрель происходят по другой формуле - через подписанные договоры с Национальной службой здоровья Украины. Для этого экстренная медицинская помощь, опорные больницы и стационарные учреждения, которые помогают в борьбе с COVID-19 и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договора с НСЗУ", - говориться в сообщении.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пока процент таких договоров по четырем категориям низкий. 

"А без этого выплатить обещанные 300% надбавок не выйдет. Хотя больницы на передовой их заслужили как никогда", - заявил он.

Степанову поручили пообщаться со всеми ОГА относительно препятствий, которые мешают им совершить выплаты. 

"Из-за бюрократической волокиты мы потеряли время, медики получили зарплаты без надлежащих доплат. Это должно быть исправлено", - заявил премьер-министр Украины.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта приняла закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19.

Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.

2 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство перечислило в регионы средства на оплату тройной зарплаты медикам, которые лечат больных коронавирусом, а задержки возникают уже на местах. 

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