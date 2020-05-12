В США заявили, что восемь вакцин от COVID-19 могут быть готовы "поздней осенью"

Восемь вакцин против коронавируса разрабатываются и могут быть готовы "поздней осенью". Об этом сообщил ведущий инфекционист США Энтони Фаучи, пишет Independent.

"Национальный институт здоровья сотрудничает с несколькими фармацевтическими компаниями на разных этапах разработки", - сообщил он.

Отмечается, что предварительные расчет того, что разработка вакцины займет 18 месяцев, не соответствуют действительности. Процесс идет быстрее.

"14 января мы официально начали разработку вакцины. Через 62 дня мы находимся на первом этапе клинических испытаний с двумя дозами, уже полностью зарегистрированными. Первая фаза непосредственно перейдет во вторую фазу, три в конце весны и начале лета. И если мы добьемся успеха, мы надеемся, на конец осени и начало зимы", - сообщил Фаучи.

Напомним, что 17 марта в США начались первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente в Сиэтле сделали прививки с экспериментальной дозой четверым добровольцам.