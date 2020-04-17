Как выбрать идеальный шкаф-купе для спальни?

Планирование спальни, как и других комнат, требует продуманного подхода. Захламлённость пространства и неправильно подобранная мебель нарушит пространство отдыха. При этом именно в спальню чаще всего владельцы отводят под размещение основного гардероба, что требует установки большого и вместительного шкафа. В этом плане оптимальным вариантом станет покупка шкафа-купе.

Этот атрибут мебели сегодня пользуется большой популярностью. Благодаря своей функциональности, вместительности и стильному внешнему виду, шкаф-купе способен украсить любое помещение и при этом скрыть от посторонних глаз огромное количество предметов.

На что обратить внимание при выборе и как лучше его разместить в спальне?

Раздвижные или стандартные шкафы – что выбрать?

Двери с раздвижной системой особенно оценят владельцы квартир, которые жалуются на относительно узкие и вытянутые комнаты.

Такую мебель по достоинству оценят владельцы узких помещений или спален с нишами, комнат с неправильной планировкой. Там, где не получается разместить стандартный комплект спальной мебели, шкаф-купе станет настоящим спасением. Ведь его конструкция компактна и эргономична, а раздвижная система не занимает много места, не оставляет глухих углов. Также шкафы-купе отлично подойдут для спален с мансардными потолками, но в этом случае лучше уже заказать выполнение мебели по индивидуальным замерам.

Еще одно преимущество такой мебели - их оригинальный и изысканный дизайн. Раздвижные фасады шкафа являются настоящим украшением интерьера, придавая ему стильный характер. Также эту мебель по достоинству оценят мамы маленьких детей. Ни одна другая мебель так быстро и ловко не позволяет скрыть творческий беспорядок от глаз гостей.

5 правил выбора шкафы-купе в спальню

1. Конструкция шкафа.

Условно такую мебель можно разделить на два основных типа: встроенная или отдельно стоящая конструкция. Преимущество первой в том, что шкаф будет идеально подходить под существующие размеры конкретного помещения. Минус – в его отсутствии мобильности. При переезде его нельзя перенести в другое место

2. Форма. Шкафы с раздвижной системой могут быть прямоугольные и угловые. Выбор зависит от планировки комнаты.

При выборе – учитывайте особенности помещения.

3. Стиль фасада.

Производители сегодня предлагают огромный выбор дизайна панелей:

стекло;

зеркало;

ДСП;

фотопечать;

художественный пескоструй;

зеркало +ДСП.

В качестве декорирования может быть использована техника пескоструя, что позволяет получать красивые матовые полутона на зеркале, витражная техника или нанесение любого рисунка на панель. Все это делает шкафы-купе максимально адаптивным к любому дизайну интерьера.

4. Качество материала.

Наибольшая нагрузка во время эксплуатации приходится именно на систему раздвижных дверей. Поэтому качеству профиля и фурнитуры необходимо уделить особое внимание. Компания Mebel.net.ua сотрудничает с проверенными отечественными производителями и гарантирует высокое качество материалов и работы.

5. Наполнение шкафа.

От этого зависит комфорт эксплуатации и поддержание в целом порядка в доме. Универсального наполнения не существует. В этом и плюс такой мебели – владельцы самостоятельно могут подбирать набор полок и ящиков под свои задачи.

Если предполагается, что шкафом будут пользоваться все члены семьи, лучше сразу предусмотреть достаточное количество отсеков и ящиков, а также оставить возможность дополнительного размещения различных органайзеров в будущем.