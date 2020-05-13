В Киеве количество выздоровевших за сутки превысило число новых заболевших

В Киеве за сутки подтвердили еще 30 случаев заболевания коронавирусом, среди них один у медика. Умерли два человека, сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Среди тех, кто заболели, - семь женщин от 21 до 82 лет, трое девочек 8-14 лет, девять мужчин от 39 до 81 года, мальчик 13 лет", - сообщил Кличко.

За все время в столице зафиксировали 40 летальных случаев от COVID-19. Общее количество заболевших - 1960. За 12 мая выздоровел 31 человек. Таким суточное число вылечившихся превысило новых заболевших. Всего выздоровели 169 киевлян.

"Киев начал ослабление ограничений. Внедряем их постепенно, чтобы ситуация не ухудшилась, а весь карантин не отказался тщетным", - добавил Кличко.

С 12 мая начали работу стоматологические клиники. Они открываются при условии соблюдения санитарных правил.

Напомним, 12 мая Виталий Кличко заявил, что в случае вспышки коронавируса через неделю после ослабления карантина могут вернуть строгие ограничения.