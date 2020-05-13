Порошенко призвал подписать закон о массовом тестировании

Владимир Зеленский должен немедленно подписать закон 3380 о расширенном тестировании на коронавирус и обеспечить его выполнение. Об этом на своей странице в сети Facebook написал экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. При этом он подчеркнул что только широкое тестирование дает возможность совместить борьбу против вируса с правом людей на труд. Порошенко также сообщил, что его команда в рамках благотворительной деятельности установит современный автоматический ПЦР-анализатор и планирует закупить от 10 000 до 20 000 тестов.

«Смягчение карантина - вынужденный шаг правительства. Это не медицинское, а чисто политическое решение, и, судя по статистике, довольно рискованное. Мы все понимаем, что это ослабление может обернуться всплеском заболеваемости. Не говоря уже о возможности второй волны вирусной атаки», - предостерег Порошенко.

«Как быть? Как борьбу за здоровье совместить с правом человека на труд и естественной потребностью в хлебе насущном? Выход есть. Это бесплатное массовое тестирование», - отмечает Петр Порошенко.

«Недостаточное количество тестов - один из многочисленных провалов власти дилетантов в борьбе с пандемией и ее последствиями. В Германии за день тестов делают примерно столько, сколько у нас за все время. Этот недостаток еще можно и нужно исправить, и на сейчас, и на будущее. Широкое тестирование позволит точнее выявлять проблемные районы и инфицированные группы людей, и вместо широких карантинных мероприятий устанавливать точечные действенные ограничения, не выключая целые отрасли», - убежден пятый Президент.

«Наша команда в рамках благотворительной деятельности установит автоматический ПЦР-анализатор производства F.Hoffmann-La Roche Ltd - всемирно известной швейцарской фармацевтической компании, лидера в области фармацевтики и диагностики. Мы также планируем закупить для этой лаборатории от десяти тысяч до двадцати тысяч тестов», - сообщил лидер« Европейской Солидарности».

"Но только этого мало. Президент не только должен быстрее подписать закон 3380 о расширенном тестировании, но и обеспечить его выполнение. Полностью пересмотреть свое отношение к этому вопросу и стратегии борьбы с коронавируса. И здесь важна широкая общественная поддержка нашей инициативы», - призвал Петр Порошенко.