"Евросолидарность" предложила изменения в закон о страховании медиков

Во фракции считают, что право на выплаты имеют все заболевшие врачи, а не только те, кто получил инвалидность.

Фракция «Европейская Солидарность» обратилась к лидерам депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей. Об этом говорится на сайте партии.

«Европейская Солидарность» настаивает на страховании от коронавируса всех медработников, заболевших, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность. Соответствующее письмо к лидерам фракций и групп подписали лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко и депутаты из фракции.

«7 мая 2020 состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины, инициированное фракцией «Европейской Солидарности» и созвано по требованию 156 народных депутатов Украины.

Повестка дня этого заседания предусматривал рассмотрение двух законопроектов - проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (по определению размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (рег. № 3376 от 22.04.2020) и проекта Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (рег. № 3380 от 23.04.2020), но альтернативные законопроекты внесли определенный дисбаланс в логику предложенных инициатив», - напомнили в «Европейской Солидарности».

В партии утверждают, что принятые изменения в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней» предполагают страховые выплаты лишь в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года. Кроме того, размер этих выплат зависит от группы инвалидности.

«По нашему мнению, медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому справедливо, если страховые выплаты будут выплачиваться независимо от установления группы инвалидности. Тем более, что доказать связь инвалидности с коронавирусной болезнью будет чрезвычайно сложно. Для защиты прав медиков предлагаем внести изменения в упомянутый закон и установить, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, в случае заболевания работника короновирусной болезнью (COVID-19) - в объеме до 100-кратного размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Размер и порядок осуществления этих страховых выплат будут определяться Кабинетом Министров Украины», - говорится в письме.