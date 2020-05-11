Совет ЕС утвердил выводы о будущем Восточного партнерства

Совет Европейского союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, подтвердив ее стратегическое значение.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

В своих выводах Совет приветствует "значительные достижения Восточного партнерства" и подтверждает свой "подход, основанный на стимулировании и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и наращиванию усилий в этом направлении".

"Совет подтверждает, что нынешняя политическая основа, включая «20 результатов к 2020 году», является действующей и приносит ощутимые результаты и пользу людям. Совет также подчеркивает важность будущего Восточного партнерства как более стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основы для сотрудничества, позволяющей участникам совместно решать общие и глобальные задачи в широком спектре областей, особенно в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией COVID-19", - сказано в сообщении.

"Совет с нетерпением ожидает следующего саммита Восточного партнерства, на котором, как ожидается, будут рассмотрены результаты, достигнутые со времени проведения последней встречи на высшем уровне в 2017 году, одобрены долгосрочные политические цели и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества, а также будет дан мандат на подготовительную работу над следующим поколением результатов после 2020 года", - отметили в совете.

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в комментарии агентству заявил, что решение Совета ЕС включают в себя такие ключевые сигналы для Украины, как поддержка ЕС европейских устремлений и европейского выбора, территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов, дальнейшую интеграцию с ЕС и доступ на внутренний рынок Евросоюза.

"В выводах ЕС признает стратегическую важность Восточного партнерства и призывает к его большим амбициям и гибкости. Это именно то, что в контактах с ЕС и его государствами-членами мы постоянно продвигаем вместе с другими ассоциированными партнерами – Грузией и Молдовой. Закрепленная в выводах гибкость позволит нам развивать идею запуска дополнительного формата диалога ЕС с партнерами так называемого "Восточного партнерства Плюс", - сказал посол.

Он выразил уверенность добавил, что выводы-2020 – "хорошая основа для будущего саммита Восточного партнерства, в ходе которого мы будем работать над усилением соответствующих политических и секторальных сигналов.

Напомним, что Восточное партнерство – это инициированная Польшей и Швецией программа, направленная на углубление и укрепление отношений ЕС с шестью восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.