Тимошенко призвала поблагодарить всех матерей

"Материнская любовь - это та сила, которая неустанно защищает людей и балансирует добро на земле".

По мнению лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, о мамах можно говорить лишь словами чистой любви, о чем политик написала на своей странице в Facebook.

"Как-то в интервью иностранный журналист сказал: "Вас называют железной женщиной украинской политики..." Я ему ответила: "Настоящая железная женщина - это моя мама. Но не в политике, а вообще в жизни..." Я благодарю тебя, родная мамочка моя, за все твое терпение, за твою заботу. За твою невероятную силу и мудрость. За твою огромную любовь...", - написала Тимошенко.

Политик убеждена, что материнская любовь - это та сила, которая неустанно защищает людей и балансирует добро на земле.

"Давайте сегодня скажем спасибо всем нашим мамам. Вспомним теплым словом их, когда они уже не с нами. Пожелаем мужества тем мамам, которые сегодня ждут своих детей. Тем мамам, чьи дети сегодня защищают нашу Украину от врагов. А особенно тем чьи дети погибли за Родину, пропали без вести, находятся сейчас в плену... Это добавит веры, это добавит силы", - добавила Тимошенко.