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​Геращенко назвала ограничения на выезд из Украины признаком отката к авторитаризму

"Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы".

​Геращенко назвала ограничения на выезд из Украины признаком отката к авторитаризму
Ирина Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко из оппозиционной партии "Европейская солидарность" считает, что Украина откатывается к авторитаризму, а власть свои действия прикрывает необходимостью борьбы с пандемией.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Мы гордились, что завоевали “безвиз”. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые близкие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине “безвиз” в Шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта из безвизового соглашения – о привязке открытия границ до окончания войны в Донбассе", – отметила Геращенко.

По ее словам, у Зеленского усиливают контроль за украинцами и выстраивают авторитарное государство, ограничивая права и свободы.

"Зеленский и Ко строят “безвыезд”, новую стену и занавес. И карантин здесь ни при чем. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология – взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы в правительство и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит", – сообщила Геращенко.

Напомним, что накануне Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу, но от страны-заказчика будут требовать контракта на работу хотя бы на три месяца.

Вскоре после этого стало известно, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД.

28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

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