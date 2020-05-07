Депутаты Рады поспорили, кто из них "хитросделанный"

Депутаты из "Европейской солидарности" и "Слуги народа" во время заседания Верховной Рады поспорили о том, кто из них "хитросделанный".

Это началось с выступления депутата от "ЕС" Ирины Геращенко.

"Сори, заборная лексика, но это цитата "самого великого лидера современности" [Владимира Зеленского]. В этом парламенте есть одна хитросделанная партия, для которой ключевое - это политическое дивиденды. Год назад пообещали политические дивиденды учителям - 4000 долларов. Ухватили дивиденды и забыли об этом. Говорит сейчас о политических дивидендах [в виде] 300 процентов надбавки врачам эта хитросделанная фракция, зная, что врачи получили от 8 до 280 гривен за март-апрель так называемой надбавки", - сказала Геращенко.

После этого депутат обвинила "хитросделанную фракцию" в том, что она пытается оставить врачей без социальной выплаты. "Потому что все, кто не заканчивал трускавецкий "Риксос", знают, что не бывает инвалидности по инфекционным болезням", - сказала Геращенко.

Вскоре после этого слово дали Даниле Гетманцеву из "Слуги народа".

"Я как доктор юридических наук и профессор Киевского национального университета Шевченко не совсем понимаю термин "хитросделанная фракция" в нашем парламенте. Но хорошо понимаю, что такое хамство, что такое высокомерие и что такое ложь, которая постоянно выходит от одной фракции парламента. Я прошу, чтобы мое выступление было воспринято как заявление к регламентному комитету и [чтобы] регламентный комитет разобрался, имеет ли право депутат называть фракцию хитросделанной, что вообще такое хитросделанный и не является ли именно этот депутат хитросделанным", - сказал он.

Напомним, что о "хитросделанности" отдельных партий заявил накануне президент Владимир Зеленский. Он обвинил, что "понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий".

При этом впервые о региональных барьерах стало известно из интервью лидера "Слуги народа" Александра Корниенко, которое он дал ZN.ua. Позже он заявил, что его неправильно интерпретировали и ничего подобного вводить не будут.