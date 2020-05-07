Рада сегодня проведет внеочередное заседание

Сегодня, 7 мая, Верховная Рада проведет внеочередное заседание.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что в повестке дня - три законопроекта: "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни (№3376), о страховании медиков, которые работают с COVID-19 (№3376-1), а также - о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" (№3380).

Напомним, 5 мая спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 7 мая. Сообщалось, что фракция "Европейская Солидарность" собрала 150 подписей для проведения этого заседания.

Ранее также сообщалось, что Рада может собраться на внеочередное заседание в следующий вторник, 12 мая. Депутатам предстоит рассмотреть законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон). Благодаря упрощенной процедуре сравнительную таблицу из 16586 поправок удалось сжать до 230.

Парламент не работает в пленарном режиме до конца карантина, но время от времени собирается на внеочередные заседания.