Президент Владимир Зеленский пригрозил главам областных государственных администраций отставкой из-за невыплаты обещанных медикам доплат.

Об этом он сказал в обнародованном в среду видеообращении.

"Еще в середине апреля правительство перечислил средства для выплат надбавок нашим медикам, которые противодействуют коронавирусу. Но в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были... Всем главам ОГА я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед медиками. На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице и по каждому медработнику о получении ими зарплаты и надбавок. В тех регионах, где будут невыплаты, главы ОГА как минимум будут лишены зарплат, а, возможно, лишены своих должностей", - сказал Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19.

Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.