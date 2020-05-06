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Зеленский пригрозил главам ОГА отставкой из-за невыплаты денег медикам

Врачи в регионах не получили обещанные тройные зарплаты.

Президент Владимир Зеленский пригрозил главам областных государственных администраций отставкой из-за невыплаты обещанных медикам доплат.

Об этом он сказал в обнародованном в среду видеообращении.

"Еще в середине апреля правительство перечислил средства для выплат надбавок нашим медикам, которые противодействуют коронавирусу. Но в отдельных регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были... Всем главам ОГА я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед медиками. На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице и по каждому медработнику о получении ими зарплаты и надбавок. В тех регионах, где будут невыплаты, главы ОГА как минимум будут лишены зарплат, а, возможно, лишены своих должностей", - сказал Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада 17 марта принял закон о предотвращении возникновения и распространения COVID-19.

Один из пунктов этого законопроекта предусматривает дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания.

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