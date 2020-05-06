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Зеленский и эмир Катара договорились совместно бороться с коронавирусом

Президент Украины заявил о готовности привлечь катарские инвестиции.

Зеленский и эмир Катара договорились совместно бороться с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Пресс-служба главы украинского государства сообщает, что собеседники обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в Украине и Катаре и согласились координировать усилия с целью совместного противодействия распространению вируса. Эмир Катара предложил предоставить Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

Также поднимался вопрос торгово-экономического сотрудничества.

"Глава Украинского государства положительно оценил перспективы в этом направлении и выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром. В частности, речь шла о продовольственной и энергетической безопасности, а также реализации взаимовыгодных проектов в инфраструктурной и портовой сферах", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что для Украины критически важным является развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог.

"У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 млрд долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - сказал президент.

Также украинский лидер поздравил Эмира и народ Катара со священным месяцем Рамадан и выразил благодарность катарским партнерам за содействие в возвращении украинских граждан домой и эффективное взаимодействие между авиационными компаниями обеих стран.

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