Голова Одеської ОДА Максим Куций: "Область недоотримала майже 444 млн грн"

Чи планують вводити в області обмеження на кількість приїжджих, аби уникнути чергової хвилі поширення COVID-19, чому Одещина – один з регіонів із найменшою кількістю смертей від коронавірусної інфекції, та які фінансові втрати вона понесла внаслідок карантину, – в інтерв’ю з Максимом Куцим.

Влітку Одещина з великою вірогідністю стане туристичним центром України. Як зазначає голова ОДА, регіон можуть відвідати 4-5 млн туристів.

«Можливо, спрацював фактор регіону, наявність морського клімату тощо. Мені важко коментувати», – каже він, відповідаючи на питання, яке цьому пояснення.

За його словами, в регіоні є два осередки спалаху коронавірусу – місто Подільськ та Біляївський район. Попри те, що Одеса – місто з населенням майже мільйон мешканців, там захворіли 98 із 619 загалом по області (станом на 9 травня). У більшості хвороба протікає у легкій формі, зазначає Максим Куций.

LB.ua продовжує спілкуватися з головами обласних держадміністрацій щодо ситуації з епідемією коронавірусу . Цього разу ми поговорили з головою Одеської ОДА Максимом Куцим.

Фото: facebook/Максим Куций Максим Куций

За прогнозами МОЗ, Україна вийшла на піковий рівень епідемії коронавірусу. Коли прогнозуєте, що Одеська область пройде цей етап?

Наразі в області – активна фаза виявлення нових випадків коронавірусної інфекції. В принципі наша лабораторія обробляє ту кількість підозр, яку фіксуємо щодня. Інколи бувають певні затримки, хоча це пов’язано з тим, що відпрацьовуємо дуже велику кількість тестів контактних осіб. Щодня отримуємо близько 400-500 зразків для ПЛР-тестування.

Ми прогнозуємо пік захворювання (по області, – LB.ua), як і по всій Україні. Сподіваємось, що пройдемо його з 12 травня, коли почнеться поступове послаблення карантинних заходів.

Якщо говорити про пік захворювання як заповнення лікарень на 100%...

Якщо йдеться про заповненість лікарень, то ситуація в регіоні – повністю контрольована. Більшість хворих мешканців області перебуває на амбулаторному лікуванні – 386 осіб. Госпіталізовано - 182.

За даними Youcontrol, вільні – близько 19% ліжок інтенсивної терапії в лікарнях області.

Знову ж таки, не так багато тих, кого госпіталізовують.

Наразі в області - 1895 ліжок для тих, хто захворів на коронавірус. Це – для так званої першої хвилі. Якщо буде крайня необхідність, можемо розгорнути на базі опорних лікарень госпітальні бази.

Фото: facebook/Максим Куций

Чи розглядаєте необхідність облаштовувати госпітальні бази за межами лікарень? У випадку, якщо раптом буде чергова хвиля поширення захворювання. Якщо не зараз, то восени.

Ми не бачимо підстав говорити, що у нас може бути подібна ситуація, як в Європі або тому ж Китаї. Тому що керівництво держави (президент, Кабмін) прийняло дуже зважене і своєчасне рішення про запровадження карантинних обмежень.

І ми маємо контрольовану епідемію, яка, сподіваюсь, ось-ось має завершитися.

Тим не менше, Одеська область останнім часом входить в трійку «лідерів» за кількістю нових хворих на коронавірус. Станом на сьогодні (інтерв’ю було записане 7 травня, – LB.ua), 568 хворих мешканців Одещини. За добу зафіксовано 63 нових захворювання. Четверо людей померли. У чому причина такого різкого поширення хвороби?

Основний осередок розповсюдження коронавірусної інфекції – місто Подільськ. І причин швидкого там поширення вірусу кілька: у медичних закладах, де були зафіксовані спалахи хвороби, не дотримувалися санітарних норм, протиепідемічних заходів, несвоєчасно була організована госпіталізація хворих, населення міста нехтувало карантинними приписами тощо.

Саме тому сьогодні ми фіксуємо великий сплеск випадків захворювання в цьому місті – виявлено велике коло контактних осіб. Але ми контролюємо ситуацію. І ще раз підкреслюю: в основному це – безсимптомне протікання хвороби: або амбулаторне лікування, або дотримання самоізоляції.

Чи проводите масове тестування населення в Подільську?

Так. До цього регіону можемо додати ще Біляївський район, де також були зафіксовані спалахи хвороби. Там – 66 хворих. Ну і, звичайно, місто Одеса. Сьогодні там зафіксовано 90 хворих (станом на 9 травня - 98, - LB.ua).

Фото: facebook/Максим Куций На в'їздах до Подільська поліція та нацгвардія пропускають лише автівки мешканців та працівників міста, транзитний рух через населений пункт заборонено.

Чи вдалося з’ясувати, як вірус потрапив у Подільськ?

Ні. Це дуже складно відстежити.

Серед медичних працівників вірус, ймовірно, поширився через медика, який помер у Подільську, чи не так?

Так, масове зараження було зафіксовано серед медпрацівників через те, що лікар, який помер, контактував із великою кількістю своїх колег. І початковий етап його захворювання проходив безсимптомно.

Скільки протестували мешканців Подільська?

Провели 1070 тестів (при населенні в близько 41 тис осіб, – LB.ua). Завдяки цьому ми виявили велику кількість контактних осіб серед медичного персоналу. Протестували майже всіх працівників лікарень. Одну з них (Подільську міську лікарню, – LB.ua) закрили на два тижні на карантин. А ті особи, в яких коронавірусна інфекція не підтвердилась, мали вибір: піти додому на самоізоляцію або продовжувати виконувати свої обов’язки. Хотів би відзначити, що велика кількість людей, особливо з так званої групи ризику – старші 60 років, продовжили працювати. За що їм – велика вдячність.

А скільки медиків звільнилося з початку карантину?

Не було масового звільнення. З тієї лікарні (Подільської міської, – LB.ua) – двоє чи троє осіб.

Нещодавно виявили коронавірус в поселенні ромів в селі Нерубайське Біляївського району, де проживає близько 1,5 тисячі осіб. Там заразилися 11 людей, серед яких 5 дітей, станом на 4 травня. Чи змінилась ця цифра?

Ситуація там також контрольована. Ми провели ряд зустрічей із представниками цього ромського поселення. Вони пішли нам назустріч – не виходять за межі поселення. Більш того, на в’їзді/виїзді встановлений блок-пост з представників Національної поліції, медичного персоналу та представників цього поселення, які проводять температурний скринінг всіх, хто його перетинає. Але вони виїжджають лише для доставки продуктів харчування, ліків. Тяжких хворих там також немає. У тих, в кого підтверджено коронавірусну інфекцію, хвороба проходить безсимптомно.

Скільки їх зараз?

Близько 20 осіб. Із понад 1,5 тисячі, що проживають у поселенні.

Фото: facebook/Максим Куций

На все село вірус не поширився? Лише в ромському поселенні?

Спалах – лише в поселенні ромів.

Як виявили там хворих? Хтось звернувся до лікаря?

Так, і за симптомами зробили тестування, відпрацювали весь ланцюжок контактних осіб. Згодом були запроваджені заходи для обмеження виїзду з поселення.

Все таки в цьому ромському поселенні – 1,5 тисячі осіб, половина з яких – діти. Як їх заставити самоізолюватися, зважаючи на те, що роми проживають масово і на невеликій території?

Ми нікого не змушуємо. Проводимо бесіди з представниками цього поселення. Вони йдуть нам назустріч…

Тобто немає проблем з комунікацією з ними?

Ні. Комунікація – конструктивна, вони з розумінням ставляться до цієї ситуації.

Під час одного з брифінгів йшлося про те, що з кожного будинку ромів повинні були зробити ПЛР-тест одній особі, щоб виявити поширення вірусу. Чи проводили таку вибірку?

Ми робили скринінг в тих осередках, де зафіксували найбільшу кількість контактних осіб.

Скільки було контактних?

50-60 людей.

Також трьох хворих виявили у Теплодарському жіночому монастирі (УПЦ МП). Яка там ситуація?

Наразі ми не фіксуємо великої кількості нових випадків. У місті Теплодар насьогодні – лише сім підтверджених випадків. Немає ні спалаху, ні звернень громадян із симптомами, що нагадували би коронавірус.

Фото: zik.ua

На західній Україні та в Києві – дуже багато хворих серед священнослужителів, парафіян. Яка ситуація у вашому регіоні?

Ми не зафіксували спалаху хвороби серед священиків, таких звернень не було.

Окремі дописувачі у Facebook пишуть під відео ваших брифінгів, що в них виникають підозри щодо більшої кількості хворих в Одесі. У місті, де проживає майже мільйон мешканців – 90 хворих.

У місті Одеса є свій Департамент охорони здоров’я, який підпорядкований місцевій владі і звітує меру. Якщо буде виявлено випадки, що якась інформація не повідомлялася, приховувалася, то відповідні правоохоронні органи відпрацьовуватимуть її для встановлення об’єктивних причин, чому так відбулося.

Скільки осіб, що перебувають на обсервації, самоізоляції по області?

Понад 300 осіб перебувало на обсервації, наразі їх 67. Ці особи перетнули кордон області (з початку карантину, – LB.ua). Щодо осіб, які перебувають на самоізоляції, то їх - 2524.

Ви очікували більшої кількості хворих на початку карантину? Мер Дніпра розпорядився навіть викопувати поховальні ями…

Таких прогнозів ми не мали. Ще раз підкреслю, що дуже виважено керівництво держави підійшло до вчасного впровадження карантину. Завдяки цьому ситуація – контрольована.

Хочу зазначити також, що з 25 березня, коли було зафіксовано перший випадок захворювання, до 30 квітня в області було лише 277 випадків захворювання. На сьогодні – вже 568. Це пов’язано з тим, що ми відпрацьовували дуже велику кількість контактних осіб. Якщо наявність інфекція підтвердилась, то хвороба протікає, знову ж таки, безсимптомно.

Фото: facebook/Максим Куций

Скільки осіб, котрі повернулися з-за кордону?

Перетнуло кордон 2396 осіб. Переважна більшість – водії вантажних автомобілів – представники інших держав. І лише близько 350 осіб постійно проживають в Україні.

Є мобільний додаток «Дій вдома». Людина, котра повернулася з-за кордону, може обирати: або обсервація, або реєстрація в цьому додатку і самоізоляція вдома.

Поки не було цього додатку, то відправляли їх спочатку на самоізоляцію з дотриманням карантинних норм і фіксацією з боку Нацполіції та сімейних лікарів. А потім було прийняте рішення щодо обов’язкової обсервації усіх, хто приїхав з-за кордону. Після двох тижнів їм також проводили тестування, і вони могли повернутися додому, якщо тест був негативним.

Ви заявляли, що в планах – робити ще більше тестів за ІФА-технологією, яка дозволяє виявляти тих, хто вже перехворів або є безсимптомним носієм вірусу.

Так, найближчим часом чекаємо ці тести від Міністерства охорони здоров’я і будемо це робити. Я думаю, що у нас досить динамічно виробляється колективний імунітет до цієї хвороби, але ми повинні брати до уваги той факт, що є група ризику – особи, старші 60 років, які мають супутні обтяжуючі захворювання, які можуть спричинити летальні випадки. Тому саме карантинні заходи були своєчасними та необхідними.

В Одеській області – один з найнижчих показників смертності. Станом на ранок 7 травня, четверо людей померло. Чи маєте припущення, чому?

Дуже складно сказати. Можливо, спрацював фактор регіону, наявність морського клімату тощо. Мені важко коментувати.

Відзначу водночас, що карантинні заходи почалися до початку курортного сезону. В регіоні не було великої кількості туристів, а населення, що тут проживає, серйозно поставилося до ситуації. Звісно, ми фіксуємо і нехтування застереженнями, зокрема, в Одесі. Коли люди скупчуються в певних місцях, не використовують засоби захисту тощо.

Фото: facebook/Андрей Абрамченко На ринку в Ізмаїлі

Яскравий приклад – «Аркадія» – у попередні травневі вихідні.

Мені хочеться сподіватися, що одесити ще потерплять чотири дні і дотримуватимуться карантину на ці травневі вихідні. Звісно, представники Нацполіції складають адміністративні протоколи за порушення карантину. Можу сказати вам, що складено 472 адмінпротоколи за майже два місяці.

Хоча не завжди правильно їх складають, що підтверджують рішення судів у різних регіонах України, які відхиляють претензії поліції.

Так, тим не менше, поліція контролює ситуацію.

Чи плануєте вводити певні обмеження щодо кількості туристів, які область готова прийняти цього літа?

Будемо дотримуватися всіх рекомендацій, які надаватиме Кабмін, Міністерство охорони здоров’я щодо кількості осіб, які можуть перебувати у громадських місцях, курортних зонах, ресторанах після відновлення їх роботи.

Тим не менше, маємо брати до уваги, що авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено, а тому основний потік туристів очікуємо саме в Одеській області.

Одеса буде 100% туристичним центром України цього року.

Я розумію, що ви не зможете силоміць виганяти людей чи то з пляжів, чи з санаторіїв. Чи будуть встановлені на місцевому рівні певні обмеження щодо кількості людей, котрі можуть проживати чи перебувати на певній території?

Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути. Дуже хочеться сподіватися, що найближчим часом повернемося до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов’язаними з пересуванням за кордон, наприклад, але не всередині держави. За наявності колективного імунітету це питання буде вирішене.

Скільки туристів очікуєте цього року?

Ще поки не проводили детальних прогнозів. Але, ймовірно, ця кількість може сягнути 4-5 мільйонів осіб.

Повернемось ще до ситуацією з коронавірусом. За даними Youcontrol, Одеська область забезпечена засобами захисту на сім днів в цілому, втім, деякі лікарні, як наприклад міська клінічна інфекційна лікарня – на півдня.

Ця інформація не є коректною. Міська інфекційна лікарні є опорною. Вона приймає хворих на коронавірус. Якщо у неї були би запаси на півдня, то був би колапс медичної системи.

Поповнення засобів індивідуального захисту, медичне обладнання поступає щодня майже до кожної лікарні. Я щотижня їжджу в різні райони, проводжу відкриті засідання з головами районних адміністрацій, де вони звітують щодо комплектності тієї чи іншої лікарні. Звісно, я не можу сказати, що область забезпечена на 100% всім необхідним, але у кожній лікарні є певний запас засобів захисту.

Такі дані – на сайті Youcontrol.

Фото: скрин з сайту Youcontrol

Щодо апаратів ШВЛ…

Їх достатня кількість в області. Разом з містом Одеса ми підписали договір і найближчим часом очікуємо поставку 10 апаратів. За кошти бізнесу були закуплені 17 апаратів ШВЛ, за що ми дуже їм вдячні… Ще три – в резерві. Місто уклало договір на поставку 50 апаратів ШВЛ. Тобто в області – понад 180 апаратів.

Разом з тим, на сьогодні немає пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ. Тому потреби в значній їх кількості немає.

З мером Одеси Трухановим у вас є порозуміння? У кількох регіонах, як то Чернівецька чи Черкаська область, траплялися конфлікти.

У нас є питання, які ми жваво обговорюємо і намагаємося вирішити, але в цілому – конструктивна робота. Особливо, що стосується дотримання карантину.

Тобто у Труханова не було бажання скасувати частину карантинних заходів?

Можливо, й було, але досі керівник міста прислуховувався до розпоряджень, які надавав Кабмін, які приймала обласна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з коронавірусом. І міська комісія дублювала їх. Далі на нас чекає поступовий вихід з карантину.

Наприкінці березня власник компанії TIS Андрій Ставніцер заявив, що влада нічого не робить для боротьби з СOVID-19, що в області – хаос. У вас стався конфлікт?

Якщо в пана Ставніцера є (зі мною, – LB.ua) особистий конфлікт, то це – його проблеми. У мене з ним конфлікту нема. Причини таких його заяв мені не відомі. Думаю, що його заяви спростовує ситуація, яка сьогодні склалась в регіоні – як ви зазначили, в нас – найменша смертність, не було скандалів щодо медичного забезпечення і таке інше.

Фото: facebook/Максим Куций

Він дійсно був визначений як куратор Одеської області під час пандемії?

Ні, він був визначений як представник великого бізнесу від регіону, який мав би допомагати владі у швидкому забезпеченні засобами індивідуального захисту чи обладнання для боротьби з коронавірусною інфекцією. За що ми, звісно, дуже вдячні усім підприємцям області, волонтерам.

Ставніцер зазначив нещодавно, що за 50 днів карантину зібрав майже 136 мільйонів гривень і що антикризовий штаб припиняє свою діяльність. Скільки коштів ще було витрачено для боротьби з епідемією?

Близько 415 мільйонів гривень були виділені з обласного та місцевих бюджетів.

Ви також оголосили про відкриття благодійного рахунку.

Так. Хоч його відкрили зовсім нещодавно, але вже 200 тис грн надійшло на цей рахунок. Ці кошти використовуватиме «Червоний Хрест» для придбання необхідних медичних засобів для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Водночас, які економічні збитки зазнала Одеська область в результаті зупинки роботи бізнесу?

На кінець квітня виконання плану місцевих бюджетів забезпечене на 73%. Ми недоотримали майже 444 млн грн.

[Згідно зі статистичною інформацією, яку прес-служба Одеської ОДА надала LB.ua після інтерв’ю, «у разі продовження дій, спрямованих на запобігання та поширення COVID-19, місцеві бюджети Одеської області щомісячно будуть втрачати до 200 млн грн, то до кінця 2020 року обсяги втрат сягнуть близько 1,6 млрд грн, в тому числі обласний бюджет – близько 350 млн грн»]

Фото: facebook/Максим Куций

Які проекти точно вже не будуть реалізовані в області, зважаючи на необхідність перерозподілу коштів для боротьби з коронавірусом?

Дуже багато проектів, звісно, припинено. Це і виставки, і урочисті святкування державних свят тощо. Щодо інфраструктурних проектів, ми очікували цієї весни відкриття паромної переправи Орлівка-Ісакча на кордоні з Румунією. Маємо надію, що це відбудеться після зняття карантинних заходів, якщо румунська сторона завершить всі погодження зі свого боку.

Якщо говорити про велике будівництво, то навіть за умов карантину ми продовжуємо реалізовувати проект президента – будувати 5 нових садочків, 5 шкіл і 5 стадіонів. Звичайно, є певні корегування щодо завершення будівельних робіт, але впевнені, що цього року здамо всі об’єкти, які запланували побудувати.

Вас призначили в жовтні минулого року на посаду голови Одеської ОДА. До цього до політики ви не мали жодного відношення. Працювали в банківському та інвестиційному секторах. Нетривалий був досвід роботи в органах внутрішніх справ у Голосіївському районі Києва. Хто вам запропонував нинішню посаду?

Президента України – Володимир Олександрович Зеленський (посміхається, – LB.ua).

Фото: facebook/Максим Куций

Ви були з ним до цього знайомі?

Ми познайомилися в процесі обговорення можливого призначення. Він повірив у мене. І я, звісно, намагаюся робити все так, щоб виправдати його сподівання.

Ну, хтось вас таки привів в Офіс президента і познайомив із Зеленським. Ви ж не могли йому напряму подзвонити і сказати, що хочете очолити Одеську ОДА.

Подзвонити не міг. Нас познайомили і в процесі знайомства «народилось» таке рішення – щодо можливості мого призначення.

Тобто ваше знайомство відбулося під час якогось заходу?

Так, ми обговорювали питання підвищення інвестиційного клімату в державі, і саме там познайомилися з президентом.

Коли це було?

На початку минулого літа.

Тобто вас хтось запросив в Офіс президента як фахівця з інвестиційного сектору, правильно?

Так, саме так.

Хто? Кого ви знали з команди президента?

Я знав багатьох людей з команди президента до того, як з ним познайомився.

Наприклад. Пана Єрмака, пана Тимошенка, пана Богдана?

Пана Єрмака я знав так само як і інших радників (президента - LB.ua) на той момент. На деяких заходах зустрічався з колишнім прем’єром Олексієм Гончаруком.

Фото: facebook/Kirill Timoshenko

Чому саме Одеська область?

Це питання не до мене (посміхається, – LB.ua). Так склалося, що мені запропонували цю посаду. Я зважив всі «за» і «проти», вирішив, що є шанс допомогти президентові змінити Одеський регіон.

Тобто ви вважаєте себе абсолютно людиною Зеленського?

Звичайно, я є представником президента в Одеському регіоні.

Зрозуміло, але ви маєте право мати власну думку, якщо політика глави держави вам не підходитиме.

Я, як кожна людина, маю право на власну позицію. Але наразі я на 100% підтримую президента. І це декларую своїми діями.