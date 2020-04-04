Пик заболевания коронавирусом в Украине придется на 14-15 апреля, - Ляшко

В эти даты ожидается массовая фиксация тяжелых случаев и летальных исходов.

Пик заболевания коронавирусом в Украине прогнозируется на 14-15 апреля. Об этом во время брифинга в субботу сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Не поддавайтесь чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте заведения без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране", - сказал Ляшко.

Минздрав ожидает во время пика заболевания фиксацию массовых тяжелых случаев и большое количество летальных исходов.

Напомним, в связи с приближением пикового роста заболеваемости коронавирусом в Украине усилили карантинные меры. Пенсионерам Кабмин предписал самоизолироваться и не выходить из дома. Выходить на улицу без документов запрещено, в общественных местах нужно надевать маску, в парки ходить нельзя. Областям разрешили ограничивать въезд и выезд при ухудшении эпидситуации.

В Черновицкой области ввели комендантский час на двое суток.