Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Как вернуть деньги, уплаченные туроператору?
АктуальноКак вернуть деньги, уплаченные туроператору?
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом
Украина заблокировала инициированную РФ "декларацию о солидарности" ООН в борьбе с коронавирусом
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Ученые предположили, что коронавирус может передаваться через дыхание
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Пик заболевания коронавирусом в Украине придется на 14-15 апреля, - Ляшко

В эти даты ожидается массовая фиксация тяжелых случаев и летальных исходов.

Пик заболевания коронавирусом в Украине придется на 14-15 апреля, - Ляшко
Лікарня San Giovanni Bosco в Турині, північна Італія, 27 березня 2020
Фото: EPA/UPG

Пик заболевания коронавирусом в Украине прогнозируется на 14-15 апреля. Об этом во время брифинга в субботу сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Не поддавайтесь чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте заведения без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране", - сказал Ляшко.

Минздрав ожидает во время пика заболевания фиксацию массовых тяжелых случаев и большое количество летальных исходов.

Напомним, в связи с приближением пикового роста заболеваемости коронавирусом в Украине усилили карантинные меры. Пенсионерам Кабмин предписал самоизолироваться и не выходить из дома. Выходить на улицу без документов запрещено, в общественных местах нужно надевать маску, в парки ходить нельзя. Областям разрешили ограничивать въезд и выезд при ухудшении эпидситуации.

В Черновицкой области ввели комендантский час на двое суток.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также