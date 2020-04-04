В Черновицкой области ввели комендантский час на двое суток

Буковинцев попросили не выходить из дома до утра понедельника.

В Черновицкой области ввели жесткие карантинные ограничения относительно передвижения людей. Буковинцев попросили не выходить из дома с обеда субботы до утра понедельника.

"С 13:00 субботы (4 апреля) до 6:00 понедельника (6 апреля) в Черновицкой области вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей. В субботу (4 апреля) просим всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания в расчете на двое суток", - говорится в сообщении на сайте ОГА.

Черновицкая область занимает первое место по распространению коронавируса. По последним данным, подтверждено 225 случаев коронавируса, умерли пять человек.

Накануне Черновицкую область полностью закрыли до конца карантина: выезд запрещен для всего частного транспорта. Пересечь админграницу смогут только грузовики, транзитные автомобили, сельскохозяйственные машины, автомобили предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области. Частные лица, зарегистрированные в области, смогут беспрепятственно вернуться, однако выехать из нее уже не смогут. Всех остальных в область пускать не будут.