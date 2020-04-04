Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1096, умерли 28 человек

60% инфицированных - люди в возрасте от 30 до 59 лет.

По состоянию на 10 утра 4 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1096 случаев COVID-19, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая. Об этом сообщили в Минздраве.

60% инфицированных - люди в возрасте от 30 до 59 лет, 20,7% - от 60 до 100 лет.

В Украине зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.

География коронавируса выглядит так:

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 9 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая;

Кировоградская область - 19 случаев;

Киев - 195 случаев;

Киевская область - 77 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 26 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 31 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 206 случаев;

Черкасская область - 61 случай;

Черниговская область - 5 случаев.

Напомним, по данным на утро 3 апреля количество инфицированных коронавирусом в стране составило 942. За сутки госпитализировали 79 человек, из них - 5 детей. Сообщалось, что умерли 23 пациента (3 за минувшие сутки), 19 выздоровели.