Кабмин разрешил областям ограничивать въезд и выезд при ухудшении эпидситуации

Кабинет министров разрешил областям ограничивать въезд и выезд в случае ухудшения эпидемической ситуации.
Соответствующие изменения правительство внесло в постановление №211 о карантинных мерах.
Областным администрация и мэрии Киева приказано установить особый режим и организовать температурный скрининг на въездах и выездах из региона.
В случае ухудшения эпидемической ситуации они должны ограничить перемещение между областями.
Для этого на въездах/выездах будут созданы контрольно-пропускные пункты.
Напомним, что с 3 апреля запрет на въезд и выезд уже ввели в Черновицкой области с разрешения государственной комиссию ТЭБ и ЧС.