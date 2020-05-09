Никто не может приватизировать победу, украинцы сделали в нее огромный вклад, - Зеленский

"Помня все ужасы того периода, мы не делаем из войны культа".

Украинский народ сделал огромный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне и никто не может приватизировать эту победу.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по случаю Дня победы над нацизмом, напомнив, что из 50 млн жертв Второй мировой, более восьми миллионов - погибшие и замученные украинцы.

"Помня все ужасы того периода, мы не делаем из войны культа. И этот важный день - не рекламная кампания, не соревнование лозунгов и не помпезный конкурс танцев на костях", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что более семи миллионов украинцев в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на разных континентах.

"Без сомнения, человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом - огромный. И сегодня никто не может приватизировать победу. Говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев ", - отметил глава государства.

Зеленский назвал имена украинцев, отличившихся во Второй мировой. Среди них Иван Кожедуб - трижды Герой Советского Союза, лучший летчик Второй мировой, который сбил более 60 вражеских самолетов.

Николас Орешко - кавалер Медали Почета и «Пурпурного сердца» - наивысших военных наград США, которого в Белом доме лично наградил президент Гарри Трумэн.

Евдокия Завалий - первая и единственная женщина - командир взвода морской пехоты, которая участвовала в боях за Керчь и Севастополь.

Елена Витер, которая спасла десятки еврейских детей в Холокост и стала первой украинкой, получившей титул Праведника народов мира.

Крымский татарин Амет-Хан Султан, который уничтожил 30 немецких самолетов, получил две Золотые Звезды Героя Советского Союза, а во времена депортации крымских татар не отрекся от своего народа и боролся за его права.

Татьяна Маркус - подпольщица, которая во времена оккупации Киева в 21 год уничтожила несколько десятков нацистских солдат и офицеров и была удостоена звания Герой Украины.

Работники Харьковского конструкторского бюро, которые создали легендарный Т-34. И Игорь Побирченко, который в этом танке первым разбил ворота концлагеря Аушвиц.

Академик Александр Богомолец, чья система сбора и переливания крови спасла жизнь сотням тысяч раненых бойцов.

Поэтесса Елена Телига, казнена нацистами в Бабьем Яру.

Василий Курица, который в 16 лет стал снайпером и уничтожил 179 врагов.

Мария Щербаченко, которая вынесла с поля боя 112 раненых.

Алекс Дяченко, именем которого назван эсминец ВМС США.

Уроженец Сумщины Алексей Берест, который установил флаг СССР над рейхстагом и выходец из семьи украинских лемков Майкл Стренк, установивший флаг США на Иводзиме.

"Эти и еще сотни тысяч имен сегодня вдохновляют современное поколение украинских защитников. Своей отвагой, жертвенностью и главной истиной: «Украинцы обязательно победят»", - добавил Зеленский.