Зеленский ждет от Саакашвили результатов в дерегуляции и реформе таможни

"Результаты ожидаю не на второй день, но в течение ближайших месяцев".

Президент Владимир Зеленский ждет от Михаила Саакашвили, которого он назначил главой исполкома реформ, результатов в дерегуляции и улучшении таможни.

Об этом Зеленский сказал на брифинге в рамках рабочей поездки на Закарпатье, пишет "Укринформ".

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - сказал Зеленский.

По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.

"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", - отметил Президент Украины.

Также Зеленский сказал, что его интересует помощь Саакашвили по поводу пенсионной реформы, которая необходима в Украине.

"У него немало дел, немало реформ", - заявил Зеленский.

Напомним, что Саакашвили уже второй раз получает должность в украинской власти. Пять лет назад он был назначен главой Одесской области, но через полтора года уволился и ушел в оппозицию к президенту Петру Порошенко. Его бурная политическая деятельность, в ходе которой ему однажды пришлось спасаться от задержания на крыше, закончилась высылкой из страны и лишением гражданства в 2017 году.

В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день политик вернулся в Украину.