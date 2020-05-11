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Порошенко предложил создать альтернативу "Russia Today"

А также продлить запрет на «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Порошенко предложил создать альтернативу "Russia Today"
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины Петр Порошенко требует от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. По его мнению, информационное противодействие гибридной агрессии Кремля не менее важно, чем военное. Об этом он заявил в эфире международной телеконференции «Мир и война» к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, это ни в коем случае нельзя делать? Вплоть пока не были найдены данные подписчиков «ВКонтакте» и «Одноклассники» в ФСБ. Помните, сколько критики было в мой адрес, когда «Россия 24», «Russia Today», «ОРТ» и другие были запрещены для трансляции в Украине? Тогда мы создали законодательную базу и это сделали», - напомнил экс-президент.

«Надо создать условия в том числе для русскоязычных граждан Европы и Соединенных Штатов Америки, чтобы панъевропейский, панамериканский русскоязычный канал, который даст возможность слышать альтернативную точку зрения. Потому что когда люди «сидят на игле» «Russia Today» или «Россия 24» - очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства. Усилия, которые мы должны направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, отнюдь не менее важны, чем те усилия и средства, которые мы выделяем на оборону государства», - подчеркнул Петр Порошенко.

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