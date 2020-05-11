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​Саакашвили: если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены, грузинскому народу грозит голод

По его мнению, Грузия больше нуждается в Украине, а не наоборот.

​Саакашвили: если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены, грузинскому народу грозит голод
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что грузинскому народу грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены из-за его назначения на должность Главы Исполнительного комитета реформ в Украине.

Так цитирует его слова в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" грузинское издание Sova.

По мнению Саакашвили, Тбилиси больше нуждается в Киеве, а не наоборот. Он также отметил, что большая часть того, что люди покупают в грузинских магазинах, "к примеру, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, завозится из Украины".

"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не скажется. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом речи не идет, и Украина этого не сделает", - сказал политик.

Он добавил, что против его назначения в Киеве была также Москва. 

"Для России это был очень принципиальный вопрос. Что будут говорить российские шныри - не имеет значения. Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина - независимая страна, а ее президент - полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу быть яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо", - сказал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили уже второй раз получает должность в украинской власти. Пять лет назад он был назначен главой Одесской области, но через полтора года уволился и ушел в оппозицию к президенту Петру Порошенко. Его политическая деятельность, в ходе которой ему однажды пришлось спасаться от задержания на крыше, закончилась высылкой из страны и лишением гражданства в 2017 году.

В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день политик вернулся в Украину.

7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам.

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