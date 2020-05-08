Порошенко призывает продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения на государственном уровне

Экс-президент Украины Петр Порошенко и депутаты «Европейской Солидарности» призвали Владимира Зеленского продолжить традицию чествования Дня памяти и примирения на государственном уровне. В письме в адрес Зеленского они отметили, что 8 мая, в день капитуляции нацистской Германии, во многих странах мира отмечают день победы над нацизмом, чтят память павших, говорят о важности не допустить повторения этой трагедии человечества.

«В Украине для празднования этой даты в 2015 году введен День памяти и примирения. В этот день на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне традиционно проходила акция «Первая минута мира». Эта торжественная и трогательная церемония стала главным элементом украинского сценария празднования победы над нацизмом, отличного от кремлевского официального так называемого «победобесия», которое агрессивная Россия изящно использует в гибридной войне с целью удерживать соседние государства в сфере своего влияния», - говорится в письме.

«Призываем отметить День памяти и примирения на государственном уровне и в этом году, учитывая при этом существующие карантинные ограничения. Такая мера еще раз подчеркнет роль Украины в победе над нацизмом в Европе, позволит в это сложное для всего мира время выразить уважение всем, кто боролся за Победу во Второй мировой войне », - отмечают депутаты« Европейской Солидарности ».

В партии Порошенко призывают власти присоединиться к надлежащему празднованию этой даты, важной и для Украины, и для Европы, и для всего свободного мира. «Это будет совместный солидарный сигнал для всех тех, кто и по сей день видит в этом дне исключительно свою победу, а не ценности мира без войны в мире, стабильности и благополучии», - убеждены в «Европейской Солидарности».