Грузия отзывает для консультаций посла в Украине из-за назначения Саакашвили главой Исполкома реформ

Грузия отзывает своего посла из Украины для консультаций в связи с назначением Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Об этом сообщил глава грузинского МИД Давид Залкалиани, пишет "Интерфакс-Украина".

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

Глава МИД Грузии отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Напомним, что 22 апреля Сааакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам. Информацию о возможном назначении подтвердили LB.ua несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "Слуг народа" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой. Позже глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что предложение пригласить Саакашвили в Кабмин возникло на одном из совещаний с президентом.

24 апреля замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в этот день Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. В "Слуге народа" также сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения 226 голосов, и "нет даже 220". В то же время отмечалось, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, - по решению правительства.

30 апреля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили нашли другой формат работы во власти, однако конкретной должности он не назвал.

7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета по реформам.

Саакашвили дважды был президентом Грузии - с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. На родине его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.

После прихода Петра Порошенко к власти Саакашвили был в 2015-2016 годах главой Одесской ОГА. Впоследствии Порошенко лишил его украинского гражданства, а в 2018 году Саакашвили выдворили из Украины. До 2021 года ему был запрещен въезд на территорию страны.

Зеленский после вступления в должность президента вернул Саакашвили гражданство.